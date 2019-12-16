Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 4:57

Пекин 16 декабря. ИНТЕРФАКС - В ноябре 2019 года ключевые экономические показатели в Китае "оказались лучше, чем ожидалось", заявил в понедельник журналистам представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

Он отметил, что этого удалось добиться в условиях "растущих рисков и проблем как внутри страны, так и за рубежом".

Так, в ноябре рост промышленного производства составил 6,2% в годовом исчислении против 4,7% в октябре текущего года.

Ранее аналитики предполагали рост промышленного производства в районе 5%.

Китайский чиновник отметил, что Китай и США должны продолжать торговые переговоры.

Как сообщалось, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР, так как стороны согласовали первую фазу торговой сделки. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в Твиттере.

"Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и на крупные закупки сельхозпродукции, энергетики и промтоваров и на многое другое", - добавил президент США. Он пояснил, что введенные ранее США "пошлины в 25% останутся в силе, а на большую часть остающейся продукции действуют пошлина в 7,5%".

Трамп объявил, что стороны немедленно начнут работу над второй фазой торгового соглашения, "вместо того, чтобы ждать проведения выборов 2020 года (в США )".

1гк ки

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