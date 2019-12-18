Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 12:35

Париж. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Запущенный в среду с космодрома "Куру" во Французской Гвиане разгонный блок "Фрегат-МТ" российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" успешно вывел на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS, сообщила компания-оператор Arianespace, обслуживающая полет.

Отделение космического аппарата от разгонного блока "Фрегат-МТ" произошло через 2 часа 25 минут после старта ракеты "Союз-СТ-А", осуществленного в 11:54 мск.

Спутник CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite - "характеризующий внешние планеты спутник") Европейского космического агентства (ЕКА) предназначен для поиска и изучения экзопланет, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд. При этом его основными целями будут планеты с массами от Венеры до Нептуна. Задачей миссии будет не столько поиск новых планет, сколько детальное изучение уже найденных.

Спутник весом 273 кг будет находиться на солнечно-синхронной низкой околоземной орбите на высоте около 715 км. Он оснащен телескопом с диаметром зеркала 32 см. Предполагается, что спутник сможет проработать на орбите около 3,5 лет. Он обладает достаточной мощностью и точностью, чтобы производить измерения радиусов планет и определять их плотность и внутреннюю структуру.

Ранее, на 23-й минуте после старта ракеты, на орбиту был выведен спутник Итальянского космического агентства COSMO-SkyMed весом 2,2 тонны, который предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей в военных и научных целях.

Всего с российской ракетой в среду на орбиту отправлены пять европейских спутников. В последующем от разгонного блока "Фрегат-МТ" отделятся три европейских малых научных космических аппарата - EyeSat, ANGELS и Ops-Sat.

Вся операция по выведению на орбиту пяти европейских спутников завершится через 4 часа 14 минут после запуска российской ракеты с космодрома Куру.

1нв ав

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