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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 9:56 08.10.2018 - 09:56

Лос-Анджелес. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Фильм "Веном" о второстепенном персонаже комиксов про Человека-Паука возглавил список самых кассовых фильмов на прошлых выходных в Северной Америке, даже несмотря на негативные отзывы.

По данным сайта BoxOfficeMojo, картина собрала $80 млн в США и Канаде и $209 млн в мире в целом, став таким образом самым успешным октябрьским дебютом в истории. Бюджет фильма оценивается в $100 млн.

При этом рейтинг фильма среди кинокритиков, по версии авторитетного сайта RottenTomatoes, составляет всего 31%. Критики указывают на слабый сюжет, жанровую неоднородность и плохие спецэффекты, хотя и признают наличие в фильме определенной доли юмора и хвалят игру Тома Харди, исполнившего главную роль.

Эксперты отмечают, что кассовый успех фильму принесло решение вырезать ряд сцен с насилием, чтобы соответствовать рейтингу PG-13 - в этой категории у него по сути не было конкурентов на прошлых выходных.

Второе место в списке самых успешных с коммерческой точки зрения фильмов прошлого уик-энда стала музыкальная мелодрама с Бредли Купером и Леди Гагой "Звезда родилась" ($42,6 млн), третье - мультфильм "Смолфут" ($14,9 млрд).

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