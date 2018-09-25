Различия между НАТО и Россией придают диалогу сторон еще более высокую значимость - Столтенберг

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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 21:31 25.09.2018 - 21:31

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает диалог с Россией очень важным, особенно с учетом имеющихся разногласий. "Серьезные разногласия делают диалог еще более важным. Я приветствовал возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня на Генассамблее ООН", - написал он в Твиттере после встречи во вторник. (ПОСЛЕДУЕТ) 1ар жг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс