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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 21:32 25.09.2018 - 21:32

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает диалог с Россией очень важным, особенно с учетом имеющихся разногласий.

"Серьезные разногласия делают диалог еще более важным. Я приветствовал возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня на Генассамблее ООН", - написал он в Твиттере после встречи во вторник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее во вторник провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН.

С.Лавров и Й.Столтенберг обменялись приветственными словами, затем продолжили переговоры за закрытыми дверями.

1ар жг

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