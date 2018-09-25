Различия между НАТО и Россией придают диалогу сторон еще более высокую значимость - Столтенберг
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает диалог с Россией очень важным, особенно с учетом имеющихся разногласий.
"Серьезные разногласия делают диалог еще более важным. Я приветствовал возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня на Генассамблее ООН", - написал он в Твиттере после встречи во вторник.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее во вторник провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН.
С.Лавров и Й.Столтенберг обменялись приветственными словами, затем продолжили переговоры за закрытыми дверями.
1ар жг
Интерфакс