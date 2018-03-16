Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 17:33 16.03.2018 - 17:33

Нью-Йорк. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Намерение саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) отложить первичное размещение акций (IPO) до следующего года обусловлено целым рядом факторов, в числе которых законодательные риски и другие проекты на повестке дня правительства.

Однако еще одной, возможно, более важной причиной является слабая заинтересованность некоторых американских инвесторов в участии в данной сделке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Последние несколько недель руководители Aramco и правительственные чиновники провели неофициальные встречи в Нью-Йорке, Хьюстоне и Вашингтоне, рассказывая инвестиционным компаниям о планах проведения IPO, которое могло стать крупнейшим в мире. Но инвесторы выразили сомнения относительно таких аспектов, как оценка рыночной стоимости нефтепроизводителя в $2 трлн, размер планируемых дивидендов, а также возможных последствий увеличения сланцевой добычи в США на мировой рынок нефти в ближайшее время.

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на британских чиновников, участвовавших в переговорах с саудовскими коллегами, что Aramco намерена отложить первичное размещение акций до 2019 года.

В текущем году IPO Aramco представляется крайне маловероятным, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман настаивает на капитализации в $2 трлн, а инвестбанки столкнулись с трудностями в обеспечении столь высокой стоимости. Вместе с тем Лондон все еще сохраняет шансы на листинг компании, отмечают источники издания.

Saudi Aramco десятилетиями скрывала информацию о финансовых показателях и операциях, а ее тесные связи с государством создали ряд сложностей для организации размещения с финансовой и нормативно-правовой точек зрения.

Если Саудовская Аравия решится на двойной листинг, в стране и за ее пределами, и выберет Лондонскую фондовую биржу (LSE), британские власти считают необходимым провести оба листинга одновременно. Один из источников, близких к переговорам, отмечает, что сделка может состояться в первом или втором квартале 2019 года.

Кроме того, Саудовская Аравия продолжает изучать вариант с продажей небольшого пакета акций Saudi Aramco стратегическим инвесторам без выхода на открытый рынок.

По данным FT, наследный принц склоняется к листингу в Нью-Йорке и рассчитывает согласовать необходимые уступки в ходе визита в США в марте. Однако министры Саудовской Аравии и топ-менеджеры Saudi Aramco в частных беседах не раз говорили о том, что LSE будет более удобным вариантом.

Источники FT в банковском секторе утверждают, что лица, близкие к королевскому двору Саудовской Аравии, также рассматривают альтернативу с одной из азиатских площадок, вероятнее всего, Гонконгом.

оь ап *

Neuer Inhalt Horizontal Line