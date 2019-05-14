Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:49

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты и Китай по-прежнему имеют незначительные разногласия по ряду вопросов в сфере торговли.

"У нас с Китаем сейчас небольшие разногласия, поскольку к США относились несправедливо в течение многих десятилетий (в торговой сфере - ИФ)", - сказал глава Белого дома журналистам.

"В течение многих лет мы теряли от $300 млрд до $500 млрд в год в рамках торговли с Китаем. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось", - подчеркнул президент США.

Трамп напомнил, что Китай может перенести производство товаров на американскую территорию, чтобы избежать пошлин.

Кроме того, президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Отношения, которые у меня сложились с Си Цзиньпином, очень хорошие. Все просто: я выступаю в интересах США, а он - в интересах Китая", - добавил американский лидер.

Его слова прозвучали на фоне повышения напряженности в отношениях между США и Китаем из-за введения пошлин на товары.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

На прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговому соглашению.

1тэ ар

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