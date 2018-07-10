Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 15:27 10.07.2018 - 15:27

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает наличие разногласий между странами-союзницами по НАТО, но считает это нормальным явлением, которое было всегда.

"Я надеюсь, что об этих разногласиях на саммите будет идти откровенный разговор. Но, тем не менее, при этом, несмотря на эти разногласия, НАТО может продолжать оставаться краеугольным камнем трансатлантической безопасности", - сказал генсек Североатлантического альянса во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной предстоящей 11-12 июля встрече в верхах организации.

Он отметил, что разногласия между союзниками в прошлом не помешали строительству альянса.

"Эти разногласия существовали со времени создания НАТО. В период Суэцкого кризиса в 50-х годах. Или когда Франция решила покинуть командную структуру НАТО в 1966 году, и альянс должен был уехать из Парижа и перебраться в Брюссель. Или события 2003 года (военная операция США и ряда их союзников против Ирака - ИФ). Разногласия между союзниками по НАТО существуют, и они были всегда. Но при этом история говорит нам, что мы умели преодолевать эти разногласия", - объяснил Й.Столтенберг.

Второй причиной уверенности, что НАТО останется основой трансатлантической безопасности, глава альянса считает то, что членов организации в Европе и Северной Америке объединяют общие интересы, потому что европейские вооруженные силы и инфраструктуры важны не только для защиты Европы, но также и для защиты Соединенных Штатов, чтобы те могли "распространять свою военную мощь на Ближний Восток и Северную Африку".

"То, что существуют европейские военные силы и возможности, важно тем, что это может помочь усилить защиту и Соединенных Штатов тоже", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Третьим доказательством солидарности и решимости союзников действовать совместно, сближая Европу с Северной Америкой, по его словам, является то, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа присутствие Соединенных Штатов в Европе расширилось, "стало больше инфраструктур, больше развернутого американского оснащения, больше американских войск, больше финансирования для американской армии в Европе - на 40% со времени начала полномочий президента Трампа".

"Действия красноречивее слов", - полагает Й.Столтенберг.

"Конечно, есть разногласия. Конечно, дебаты будут честными и откровенными. Но когда речь идет о существе дела, альянс принимает вызовы и доказывает, что США, Канада и Европа могут работать вместе", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line