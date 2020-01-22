Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 9:42

Давос. 22 января. ИНТЕРФАКС - Власти Турции и России наладили масштабное сотрудничество по Сирии, несмотря на то, что изначально придерживались диаметрально противоположных позиций по сирийской проблеме, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Сначала по Сирии мы занимали диаметрально противоположные позиции. Мы даже сбили российский военный самолет. Затем мы решили сотрудничать (с Россией - ИФ) для эвакуации людей из Алеппо. Это стало успехом", - рассказал министр на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"После этого мы решили расширить сотрудничество, чтобы оно охватывало всю Сирию. Мы стали работать в рамках астанинского процесса, пригласив туда Иран, у которого есть рычаги воздействия на режим (власти Сирии - ИФ)", - добавил Чавушоглу.

Он пояснил, что сотрудничество продолжается, несмотря, в частности, на то, что РФ поддерживает власти Сирии, а Турция - нет.

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