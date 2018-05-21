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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 17:55 21.05.2018 - 17:55

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Культурное разнообразие имеет жизненное значение для мира и процветания, оно помогает предотвратить нетерпимость, ксенофобию и насильственную радикализацию, способствует экономическому росту, укрепляет дипломатические отношения, заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по вопросам культуры Тибор Наврачич.

"Европа всегда была мозаикой культур, наш континент отмечен разнообразием, которое лежит в основе нашей европейской идентичности. Когда мы основали наш союз, мы сделали выбор, чтобы принять это разнообразие и запустить проект интеграции, открытости и обмена", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, опубликованного в понедельник, во Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

"Именно поэтому мы поддерживаем культурное разнообразие посредством политики и таких программ, как Creative Europe и Erasmus + внутри и за пределами границ союза", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

Ф.Могерини и Т.Наврачич напомнили, что 2018 год - это Европейский год культурного наследия, цель которого "побудить всех открывать и исследовать богатство и разнообразие европейского культурного наследия как ключевого компонента нашей идентичности".

Они отметили, что дипломатия ЕС в области культуры направлена на защиту интересов партнеров Евросоюза и европейских интересов.

"Одним из наших ключевых приоритетов в этом направлении является охрана культурного наследия и многообразия, борьба с незаконной торговлей культурными ценностями и участие в межкультурном диалоге", - заявили Ф.Могерини и Т.Наврачич.

Они также отметили инициативы ЕС по восстановлению древних рукописей в Томбукту, в Мали, инициативы по поддержке проекта для Мосула в Ираке, по маршруту культурного наследия ЕС-Западных Балкан.

"Сегодня мы подтверждаем, что ЕС привержен делу защиты культурного разнообразия", - отмечается в совместном заявлении Ф.Могерини и Т.Наврачича.

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