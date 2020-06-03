Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 21:08

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Разработанную учеными Оксфордского университета вакцину от коронавируса COVID-19 начнут испытывать в Бразилии, сообщают в среду европейские СМИ.

Испытания данной вакцины в латиноамериканское стране стартуют в середине июня и станут первыми для этой разработки за пределами Великобритании.

В Бразилии уже начали набирать 2 тыс. волонтеров, на которых испытают препарат.

Оксфордский университет сотрудничает при разработке вакцины с фармакологической компанией AstraZeneca. Ранее администрация президента США Дональда Трамп объявила, что выделит до $1,2 млрд этой компании для клинических исследований и производства вакцины в США.

AstraZeneca ведет обсуждения с правительствами по всему миру для расширения доступа к вакцине. Помимо этого, компания ведет переговоры с Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India) и другими потенциальными партнерами с целью увеличения масштабов производства и распространения вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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