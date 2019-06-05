Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 10:43

Сан-Хосе. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Разработчики приложений для устройств Apple Inc. подали судебный иск в отношении компании, обвинив ее в монополизации рынка приложений.

Иск подан в федеральный суд северного округа Калифорнии Дональдом Кэмероном и компанией Pure Sweat Basketball Inc.

Истцы считают "неконкурентной" практику продажи приложений для iPhone исключительно через официальный магазин App Store. Apple взимает 30%-ную комиссию с доходов разработчиков от продажи приложений в Apple Store.

Они также недовольны тем, что Apple ограничивает ценообразование в App Store. Компания требует, чтобы цены приложений, устанавливаемые разработчиками, заканчивались 99 центами, - это способствует завышению цен, поскольку не позволяет установить стоимость приложения с шагом повышения менее чем в $1.

"Ситуация аналогична практике, когда ритейлер-монополист закупает товары у оптовых поставщиков по искусственно заниженным ценам, - говорится в иске. - В обоих случаях создание рыночной конкуренции улучшило бы ситуацию".

В мае Верховный суд США вынес решение о том, что покупатели приложений для устройств Apple могут подать в суд на компанию, чтобы оспорить эксклюзивность контроля ею магазина приложений для iPhone.

Иск был подан от лица потребителей, утверждавших, что цены приложений завышены, поскольку, в соответствии с требованиями Apple, покупка и продажа всех приложений осуществляется через магазин App Store. По их мнению, стоимость приложений могла бы быть ниже, если бы разработчики имели возможность продавать их напрямую пользователям, в обход магазина Apple.

Решение Верховного суда касалось лишь предварительного вопроса о том, имеют ли потребители право подавать в суд на Apple, чтобы оспорить действующие практики. Суд постановил, что такое право у потребителей есть.

К примеру, пользователи устройств на базе ОС Android имеют возможность покупать приложения за пределами магазина Google Play. Google получает 30%-ную комиссию при продаже разработчиками приложений через ее магазин.

Пользователи iPhone и iPad в 2018 году потратили порядка $46,6 млрд на покупку приложений в App Store - это почти вдвое больше суммы, потраченной на приложения в сервисе Google Play, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.

пк аш де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!