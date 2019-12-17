*** Компания-разработчик SpaceX после пуска впервые попытается "поймать" многоразовые створки обтекателя ракеты
Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником JCSat-18/Kacific-1, предназначенным для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX.
Запуск был осуществлен в 03:10 мск с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.
Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Он будет выведен на геостационарную орбиту. Зона действия спутника также будет охватывать и российский Дальний Восток.
На носителе была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.
После отделения от ракеты Falcon 9 первая многоразовая ступень должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида.
Компания SpaceX впервые попытается "поймать" над Атлантикой обтекатель ракеты-носителя. Специальные морские суда Ms. Tree и Мs. Chief, находящиеся в Атлантике, будут ловить обе его створки, спускающиеся на парашютах, в свои надводные сети.
Все прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.
1нв тг