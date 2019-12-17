Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 1:17

*** Компания-разработчик SpaceX после пуска впервые попытается "поймать" многоразовые створки обтекателя ракеты

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником JCSat-18/Kacific-1, предназначенным для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск был осуществлен в 03:10 мск с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Он будет выведен на геостационарную орбиту. Зона действия спутника также будет охватывать и российский Дальний Восток.

На носителе была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.

После отделения от ракеты Falcon 9 первая многоразовая ступень должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида.

Компания SpaceX впервые попытается "поймать" над Атлантикой обтекатель ракеты-носителя. Специальные морские суда Ms. Tree и Мs. Chief, находящиеся в Атлантике, будут ловить обе его створки, спускающиеся на парашютах, в свои надводные сети.

Все прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.

1нв тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!