*** Компания-разработчик SpaceX впервые попытается "поймать" многоразовые створки обтекателя ракеты

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартует на орбиту с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником JCSat-18/Kacific-1, предназначенным для расширения широкополосных услуг по доступу в интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск планируется осуществить в 03:10 мск с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе Кейп-Канаверал в штате Флорида.

Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Он будет выведен на геостационарную орбиту. Зона действия спутника также будет охватывать российский Дальний Восток.

После запуска компания-разработчик SpaceX впервые попытается "поймать" над Атлантикой обтекатель ракеты. Специальные морские суда Ms. Tree и Мs. Chief попытаются поймать обе его створки в свои надводные сети.

В ходе запуска ракеты будет также использована многоразовая первая ступень носителя, которая уже была задействована для полетов двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции в мае и июле 2019 года.

Примерно через две минуты после старта ракеты Falcon 9 от нее отделится первая многоразовая ступень, которая затем должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида.

1нв тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!