Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 22:32

Париж. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Повторная попытка запуска ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру во Французской Гвиане с пятью европейскими космическими аппаратами, отмененного накануне из-за сбоя в системе управления, будет предпринята в среду в 11:54 мск, сообщает компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

"После сбоя, в результате которого запуск миссии VS23 с космодрома во Французской Гвиане был перенесен, проводятся работы по замене неисправного оборудования, - говорится в сообщении. - Новое время запуска - среда, 18 декабря 2019 года, в 08:54:20 по всемирному времени (UTC) (11:54:20 мск)".

При этом компания Arianespace указала, что за пять часов до запуска ракеты будет проведена проверка состояния всех систем.

Планировавшийся накануне запуск ракеты "Союз-СТ-А" был отложен за 1:25 минут до старта. "Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления", - сообщили в Роскосмосе.

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" должна вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд, итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три европейских малых научных космических аппарата - EyeSat, ANGELS и Ops-Sat.

Первый из спутников - COSMO-SkyMed должен отделиться от ракеты на 23 минуте после старта, второй - CHEOPS через 2 часа 25 минут. Выведение на орбиту всех остальных спутников завершиться через 4 часа 14 минут после запуска ракеты.

Запуски российских носителей с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке осуществляются в рамках программы "Союз" на Куру" или "Союз" в ГКЦ" (Гвианском космическом центре) по развитию сотрудничества между Роскосмосом и ЕКА, начатой в 2007 году. В этих целях на космодроме Куру во Французской Гвиане были построены специальные стартовые комплексы для ракет-носителей "Союз-СТ".

Нынешний старт "Союза" станет 23-м по счету с космодрома Куру, а также последним запуском для компании-оператора Arianespace в текущем году. В общей сложности в 2019 году с космодрома Куру было осуществлено восемь пусков, в том числе четырех тяжелых ракет Arian-5, двух средних ракет "Союз" и двух легких ракет Vega.

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