Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 22:06

Париж. 16 января. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Arian V в ночь с четверга на пятницу должна вывести на геостационарную орбиту европейский спутник Eutelsat Konnect и индийский GSAT-30, сообщает французская компания-оператор Arianespace.

Это будет первый коммерческий запуск ракеты компании Arianespace в новом году. Старт планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане во временное окно, начиная с 23:05 16 января до 02:00 17 января мск.

Konnect является спутником связи французской компании Eutelsat. Он позволит обеспечить услугами широкополосного доступа в Интернет регионы Африки. GSAT-30 - телекоммуникационный космический аппарат Индийской организации космических исследований (ISRO), который предназначен для расширения покрытия устойчивым интернетом отдаленных районов страны.

1нв см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!