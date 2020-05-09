Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 14:59

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Американо-британская корабельная ударная группа, находящаяся в Арктике, продолжит выполнение задач за Полярным кругом, несмотря на уход из Баренцева моря, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Корабельная ударная группа продолжит операции за Арктическим (Полярным - ИФ) кругом", - говорится в сообщении.

В пятницу американский флот сообщил, что зашедшие в Баренцево море корабли и атомная подлодка ВМС США, а также фрегат Королевского ВМФ Британии покинули его акваторию.

По данным норвежских вооруженных сил, корабельная группа действовала у побережья самой северной области Норвегии - Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, где расположена Главная база Северного флота.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что корабельная ударная группа НАТО в составе ракетных эсминцев ВМС США USS Roosevelt (DDG 80), USS Porter (DDG 78), USS Donald Cook (DDG 75), корабля снабжения USNS Supply (T-AOE 6) и британского фрегата HSE Kent (F78) вошла в Баренцево море. За ней сразу начал слежение Северный флот РФ.

"Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 7:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - говорилось в сообщении Национального центра.

Эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook оснащены крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. По этому поводу выражал обеспокоенность Госдепартамент США.

Натовские корабли впервые зашли в Баренцево море с 1980-х годов.

Как утверждает 6-й оперативный флот США, американские военные 1 мая официально уведомили российскую сторону о предстоящем заходе кораблей в Баренцево море.

1нв ан

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