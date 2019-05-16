Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 0:47

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана два американских эсминца, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), пройдя Ормузский пролив, вошли в акваторию Персидского залива, сообщила пресс-служба Военно-морского института США, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным американских военных, "эсминцы McFaul (Макфол") и Gonzalez ("Гонзалес") прошли через Ормузский пролив вечером (в четверг - ИФ) по местному времени без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции".

По имеющимся данным, каждый из боевых кораблей может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также противоракеты и противолодочные ракеты.

При этом указывается, что в настоящее время к востоку от Ормузского пролива в акватории Оманского залива находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"). В состав группировки помимо авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

Кроме того, у берегов Султаната Оман в Аравийском заливе находятся три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты и ударной палубной авиацией, которые ранее осуществляли патрулирование в Персидском заливе.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, начали патрульные полеты в районе Персидского залива. С континентальной части США в район Персидского залива переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними патрулирование в районе Персидского залива осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана направляет на Ближний Восток бомбардировщики и ударную авианосную группу.

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.

По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики.

Также 7 мая представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы, возможно, готовятся к нанесению ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

1нв бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!