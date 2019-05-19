Этот контент был опубликован 19 мая 2019 г. 21:01

Дубай. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Неизвестные совершили ракетный обстрел особо охраняемой "Зеленой зоны" в Багдаде, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя".

Ракета разорвалась недалеко от американского посольства, но жертв удалось избежать.

Инцидент произошел на фоне усилившейся напряженности между США, Ираном и близкими к нему группировками на Ближнем Востоке. В частности, тревогу в Вашингтона вызывают действующие в Ираке шиитские ополченцы.

В "Зеленой зоне" расположены иракские правительственные учреждения, а также - иностранные посольства.

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