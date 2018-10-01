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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 15:12 01.10.2018 - 15:12

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Международная коалиция, возглавляемая США, находится в процессе оценки ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Сирии, эта ситуация не несет угрозы ни одному из участников коалиции, заявил в понедельник ее представитель.

В своем микроблоге в Твиттере он написал, что силы Ирана минувшей ночью нанесли удары "без предварительного уведомления".

"Открытые источники указывают, что целью этих ударов были боевики, на которых возлагают ответственность за недавнее нападение на иранский военный парад", - отметил представитель коалиции.

"Силы коалиции все еще находятся в процессе оценки удара, и угрозы коалиционным силам нет", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары баллистическими ракетами по Сирии восточнее реки Евфрат, где, по данным Тегерана, находится штаб-квартира тех, кто совершил теракт в иранском городе Ахвазе в прошлом месяце.

Данный шаг недвусмысленно демонстрирует, что "Иран серьезно и решительно настроен на борьбу с терроризмом", подчеркнул позже на брифинге в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми

В заявлении КСИР говорилось, что "штаб-квартира тех, кто несет ответственность за террористическое преступление в Ахвазе, была атакована несколько минут назад к востоку от реки Евфрат при помощи баллистических ракет, выпущенных воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции".

22 сентября боевики открыли огонь по участникам военного парада в Ахвазе. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.

Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в Ахвазе.

1ак др

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