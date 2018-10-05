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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 10:10 05.10.2018 - 10:10

Стамбул. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Новейший ракетный фрегат ВМФ России, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, и в настоящее время направляется в Севастополь, сообщили стамбульские информационные порталы.

Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - Севастополю, сообщил накануне "Интерфаксу-АВН" представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Фрегат "Адмирал Макаров" - третий в серии сторожевых кораблей морской зоны проекта 11356. Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27.

18 августа фрегат начал переход в Черное море к месту постоянного базирования.

1нв

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