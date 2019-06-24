Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 12:56

Лондон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец в понедельник проследил за прохождением российского фрегата "Адмирал Горшков" у побережья Кубы, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

По имеющимся данным, эсминец ВМС США Jason Dunham начал слежение за российским фрегатом в Мексиканском заливе у северо-западного побережья Кубы. Он шел параллельным курсом вдоль морской границы Кубы вплоть до Гаваны, куда направлялся "Адмирал Горшков".

Как сообщил в понедельник начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, группа российских военных кораблей во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" подошла к кубинскому побережью.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" подошёл к берегам Кубы. Сегодня российские моряки совершат деловой заход в столицу республики - город-порт Гавану", - сказал Серга.

Он сообщил, что вместе с фрегатом в порт зайдут судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

"Средний морской танкер "Кама" продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго", - отметил представитель Северного флота.

Фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во главе отряда кораблей и судов Северного флота России выполняет задачи дальнего похода.

12 июня отряд прибыл в Эквадор и после пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжили выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки, а затем в Карибском бассейне.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата "Адмирал Горшков" в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер".

В конце апреля "Адмирал Горшков" принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию военно-морских сил Китая, потом совершил заход в главную базу Тихоокеанского флота России - Владивосток для празднования Дня Победы.

В конце мая фрегат провел учение по поиску подводных лодок в центральной части Тихого океана к юго-востоку от Гавайских островов, сообщал Северный флот.

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Сообщалось, что фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника.

"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этого проекта имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.

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