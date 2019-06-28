Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:33

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец Jason Dunham в пятницу проследил за прохождением российского фрегата "Адмирал Горшков" вдоль побережья Кубы, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

По имеющимся данным, эсминец ВМС США шел за отрядом кораблей Северного флота, в который входят также судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер", временами приближаясь к ним на расстояние трех с половиной миль.

Как сообщала пресс-служба Северного флота РФ, российский фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", а также судно "Эльбрус" и буксир "Николай Чикер" в понедельник совершили деловой заход в столицу Кубы порт Гавану. Визит североморцев на Кубу продлился до 26 июня.

Американский ракетный эсминец Jason Dunham начал слежение за российскими кораблями еще перед их подходом к Кубе в Мексиканском заливе. Он шел параллельным курсом вдоль морской границы Кубы вплоть до Гаваны.

Тем временем, также входящий в состав отряда кораблей Северного флота средний морской танкер "Кама", который не заходил на Кубу, а отправился к островам Тринидад и Тобаго, после пополнения запасов топлива в пятницу вышел в Карибское море. Судя по всему, он должен будет вскоре воссоединиться со своим отрядом.

Как сообщалось, фрегат "Адмирал Горшков" во главе отряда кораблей и судов Северного флота России выполняет задачи дальнего похода. Он вышел из Североморска 26 февраля.

За время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвященных 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Сообщалось, что фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника. Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.

Фрегат создан с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегата минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у корабля снижена отражающая поверхность, что уменьшает его радиолокационную заметность. Фрегат предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

1нв др

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