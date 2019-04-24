Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 15:04

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец "Грейвли", осуществляющий патрулирование на Балтике, в среду в районе 14:30 мск приближался к морской границе Калининградской области на расстояние около 14 км, следует из данных международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.

В настоящее время корабль ВМС США, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, продолжает выполнять задание в международных водах в акватории Гданьского залива. Корабль курсирует приблизительно в 50-60 км от главной военно-морской базы российского Балтфлота в Балтийске и в 25-30 км от морской границы Калининградской области.

В небе над Гданьским заливом в среду был также зафиксирован полет германского патрульного противолодочного самолета P-3C Orion.

Как сообщалось, флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО американский ракетный эсминец "Грейвли" во вторник, завершив визит в польский порт Гдыня, вышел на патрулирование в Балтику. Вслед за ним Гдыню покинул британский ракетный фрегат "Вестминстер", также входящий в натовскую группировку.

В минувшую пятницу в Гдыню зашли шесть кораблей Первой постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшие в акваторию Балтийского моря еще 18 апреля. Гдыня расположена на западном побережье Гданьского залива примерно в 87 км от Балтийска.

В состав натовской корабельной группировки помимо эсминца "Грейвли" и фрегата британского Королевского ВМФ "Вестминстер", входят фрегаты ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова", ВМС Испании "Хуан де Бурбон" и танкер ВМС Германии "Рён".

Как сообщил после захода в Балтику натовской корабельной группировки Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

Там отметили, что в назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.

Во вторник пресс-служба Балтийского флота сообщила, что расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" провели в Калининградской области учение по борьбе с кораблями условного противника.

1нв бп

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