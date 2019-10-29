Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 9:58

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) ("Портер") во вторник покинул Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

Эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") и крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), провел в акватории Черного моря в общей сложности 17 дней. Он посетил с визитами Одессу и грузинский порт Батуми, а также провел учения с украинскими и румынскими кораблями, с грузинской береговой охраной.

Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года. В частности, в августе все тот же эсминец USS Porter в ходе пребывания в его акватории посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

6-й оперативный флот заявил, что нынешний заход эсминца USS Porter в Черное море был направлен "на повышения региональной стабильности". "Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - сказала командующий 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

При этом 6-й флот подчеркивает, что ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией Монтрё.

Как сообщалось, после захода американского ракетного эсминца в Черное море 12 октября за ним начали слежение сразу несколько российских боевых кораблей.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО "Портер" ВМС США", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществлял фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук"), Carney ("Карни") и Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

1нв пч

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