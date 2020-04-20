Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 15:50

Лондон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник после недельного пребывания в Черном море покинул его акваторию, сообщил 6-й оперативный флот США.

В Черном море USS Porter провел совместные учения с румынским фрегатом Regina Maria (F222), в ходе которых отрабатывалось маневрирование кораблей, сообщил флот.

Он не заходил с визитом ни в один из портов союзников по НАТО или партнеров в регионе из-за опасности заражения команды коронавирусом.

13 апреля после прохождения американского эсминца USS Porter через Босфор его взял на сопровождение Черноморский флот. "Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США", - говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ, поступившем в "Интерфакс".

Это уже второй визит американских боевых кораблей в Черное море в текущем году. Как сообщалось, в феврале туда заходил аналогичный ракетный эсминец ВМС США - USS Ross (DDG 71).

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

12 апреля его акваторию после трехнедельного пребывания покинули два боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591).

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук"), USS Carney ("Карни") и USS Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Эти корабли в прошлом неоднократно заходили в Черное море.

1нв пч

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