Иерусалим. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Движение ХАМАС ответственно за запуск ракет в сторону Тель-Авива из сектора Газа, заявляет Армия обороны Израиля.
"Мы можем подтвердить, что ракеты из Газа в сторону Тель-Авива сегодня ночью были запущены террористической организацией ХАМАС", - сообщают военные Израиля в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве.
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