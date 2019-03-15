Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 2:11

Иерусалим. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Движение ХАМАС ответственно за запуск ракет в сторону Тель-Авива из сектора Газа, заявляет Армия обороны Израиля.

"Мы можем подтвердить, что ракеты из Газа в сторону Тель-Авива сегодня ночью были запущены террористической организацией ХАМАС", - сообщают военные Израиля в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве.

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