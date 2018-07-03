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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 6:48 03.07.2018 - 06:48

Шеберган. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Армейский спецназ Афганистана эвакуировал на вертолетах в госпиталь города Шеберган, административный центр провинции Джаузджан на северо-западе страны, всех находящихся в центре уезда Дарзаб раненных военных и сотрудников полиции, сообщил во вторник начальник полиции провинции Факир Мухаммад Джаузджани.

По его словам, переброшенный в ночь на понедельник десант спецназа, на первом этапе взял под контроль центр уезда, вытеснив боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) на окраины. В ходе зачистки центра уезда ликвидировано шесть вооруженных экстремистов, еще трое ранены.

"Ситуация в Дарзабе находится под контролем правительственных сил, за прошедшие сутки транспортными вертолетами совершено четыре вылета, все раненные эвакуированы, в центр уезда доставлены оружие и боеприпасы, продовольствие. В район перебрасываются дополнительные силы армии и полиции", - сообщил начальник полиции.

Операция по разблокированию находящихся в осаде в центре уезда Дарзаб более 100 военных и полицейских началась в ночь на понедельник. Кроме уездного центра армейский спецназ отбил у боевиков находящийся вблизи уездного центра населенный пункт Кызыл-Кишлак.

В воскресенье местные СМИ со ссылкой на начальника полиции уезда Дарзаб сообщили, что более 120 военных, полицейских и сотрудников безопасности заблокированы боевиками в центре уезда Дарзаб. По словам начальника полиции, террористы уже четвертый день штурмуют уездный центр с нескольких направлений, у защитников города заканчиваются боеприпасы и продовольствие.

Боевики ИГИЛ уже второй год контролируют практически все населенные пункты граничащих с Туркменистаном уездов Дарзаб и Коштеппа за исключением уездных центров в провинции Джаузджан. С середины июня террористы начали попытки расширить свое влияние на соседнюю провинцию Фарьяб, где на стыке уезда Бильчараг (Фарьяб) периодически возобновляются боестолкновения с вооруженными группами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). С начала недели боевики ИГИЛ также пытаются взять под свой контроль уездный центр Дарзаб.

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