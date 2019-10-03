Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 8:59

Гонконг. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга предъявят обвинения 18-летнему участнику демонстрации, в которого в ходе протестов выстрелил полицейский, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Неясно, будет ли присутствовать в суде сам юноша, так как после ранения ему провели операцию.

Сообщается, что полицейский выстрелил в юношу после того, как тот ударил его металлическим прутом. Ему, по данным полиции, предъявят обвинения в нападении на полицейского.

Ранение молодой человек получил 2 октября в ходе протестов, связанных с Днем образования КНР. Тогда несколько тысяч человек вышли на улицы Гонконга с призывом к Коммунистической партии Китая "вернуть власть народу".

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