Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 7:22

Токио. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник на фоне опасений ослабления экономического роста по всему миру, доходность гособлигаций находится на минимальных отметках за несколько лет.

Падение рынка акций Японии и Азии в целом стало максимальным с начала 2019 года.

Сводный индекс региона MSCI обвалился на 1,9%, чего не наблюдалось с 25 декабря.

Доходность австралийских 10-летних облигаций обновила рекордный минимум, в Японии аналогичный индикатор достиг самого низкого уровня с сентября 2016 года.

На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай.

Кроме того, во вторник стартует Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран АТР для обсуждения экономических тем.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 опустился на 1,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,7%.

Японский Nikkei 225 обвалился на 3,2%, более широкий индекс Topix - на 2,6%.

Значение южнокорейского KOSPI уменьшилось на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200, для которого торги уже завершились, упал на 1,1%.

Сингапурский FTSE Straits Times снизился на 1,3%. Инфляция в Сингапуре в феврале усилилась до 0,5% в годовом выражении с январских 0,4%, как и ожидали аналитики. Падение цен на продовольствие и жилье замедлилось с января, сообщает TradingEconomics.

Индекс опережающих экономических показателей Малайзии вырос в январе на 1,3% относительно предыдущего месяца, падение за который было пересмотрено до 1,2%. Фондовый индекс FTSE Bursa Malaysia KLCI потерял около 1% в понедельник.

Стоимость бумаг Samsung Electronics упала на 2,2% в Сеуле вслед за пятничным падением американских производителей микросхем и других электронных компонентов.

Котировки ценных бумаг китайской нефтегазовой компании CNOOC на торгах в Гонконге уменьшились на 3% вслед за снижением цен на нефть, австралийские Santos и Oil Search потеряли 3,7% и 3,3% соответственно, японская Inpex - 3,8%.

В материковом Китае лидерами падения выступили нефтегазовые и финансовые компании (по -1,7% в Шанхае). Вместе с тем положительная динамика в высокотехнологичном секторе сдерживала общее снижение рынка.

В Японии активно дешевеют акции производителей бытовой техники и электроники (-2,5%), а также фармкомпаний (-3,9%).

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