Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 8:13

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продолжают демонстрировать негативную динамику вслед за падением фондовых индексов США днем ранее на опасениях относительно торговой войны и ее влияния на темпы роста мировой экономики, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,2%.

"Есть угроза еще большего расширения трещин на мировых фондовых рынках, так как не ослабевшие за ночь покупки гособлигаций толкнули доходности еще ниже и шлют сигналы спада на рынке акций, - полагает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Халли. - Вряд ли Азия почувствует сегодня какое-то облегчение, снижаются и Nikkei 225, и ASX 200".

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:31 МСК опустились соответственно на 0,46% и на 0,38%.

Котировки акций производителя игровых консолей Nintendo снижаются на 1,2%.

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:57 МСК уменьшился на 0,85%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP сокращается на 1,7%, второй по величине Rio Tinto - на 2,8%.

Кроме того, дешевеют акции нефтепроизводителей Beach Energy (на 3,4%), Oil Search (на 0,4%) и Woodside Petroleum (на 1,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК потерял 0,86%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,53%.

Котировки бумаг производителей компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group и AAC Technologies падают в Гонконге на 4% и 2,3% соответственно.

В число лидеров снижения входят также акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 2,1%.

Между тем значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК увеличилось на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличивается на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,8%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дорожают на 0,4%.

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