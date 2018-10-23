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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 8:09 23.10.2018 - 08:09

Токио. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник возобновили падение после существенного подъема в предыдущий день, фьючерсы на американские индексы также снижаются.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка упал на 1,8%.

"Глобальные финансовые рынки не могут перейти к ралли, поскольку различные геополитические опасения оказывают давление на настроение инвесторов, - полагает главный операционный директор Rakuten Securities Australia Ник Твидейл. - Значительная часть мира выглядит пессимистично в нынешней обстановке, что подталкивает рынки к коррекции".

Негативом выступают такие факторы, как торговая война США и Китая, усиление напряженности вокруг Саудовской Аравии, а также опасения относительно бюджета Италии, сообщает агентство Bloomberg.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:22 МСК снизились соответственно на 2,41% и 2,33%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,22%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 3,2%, девелопера Country Garden Holdings - на 4% и страховщика AIA - на 3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:43 МСК опустилось на 2,96%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник снизился на 1,05%.

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