Этот контент был опубликован 23 ноября 2019 г. 11:39

Брюссель. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Введение в России практики признания организаций и граждан "иностранными агентами" противоречит обязательствам страны в области прав человека, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В его коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе, отмечается, что Государственная Дума РФ приняла законодательный акт, расширяющий сферу применения уже действующего закона о СМИ - иностранных агентах на физических лиц, которые отныне могут признаваться в качестве "иностранных агентов".

"Принимая во внимание и без того ограниченное пространство для свободных СМИ в стране, дальнейшее расширение сферы действия законодательства является еще одним тревожным шагом против свободной и независимой прессы и против доступа к информации, а также дальнейшей попыткой заставить замолчать независимые голоса в России", - говорится в документе.

Представитель ЕВС также заявил о поддержке Евросоюзом призыва представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к российским законодателям отказаться от этого закона.

"Европейский союз неоднократно заявлял, что действующее российское законодательство, в соответствии с которым как неправительственные организации, так и средства массовой информации признаются "иностранными агентами", накладывает на них дополнительное административное и финансовое бремя, а также дискриминирует средства массовой информации или соответствующие неправительственные организации, ограничивая таким образом осуществление основных свобод", - сказано в коммюнике.

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