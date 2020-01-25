Этот контент был опубликован 25 января 2020 г. 15:28

Пекин. 25 января. ИНТЕРФАКС - Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация - непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", - приводят его слова официальные китайские СМИ.

При этом он призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Ранее в субботу стало известно, что на территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.

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