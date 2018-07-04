Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции
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Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Расследованием инцидента, в результате которого от воздействия неизвестного вещества пострадали два человека, занялось контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает в среду телеканал "Скай ньюз".
"Контртеррористическая полиция проводит расследование после того, как пара была обнаружена без сознания в доме в Эймсбери в субботу", - сообщает телеканал.
Ранее "Скай ньюз" сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун.
Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.
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Интерфакс