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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 13:24 04.07.2018 - 13:24

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Расследованием инцидента, в результате которого от воздействия неизвестного вещества пострадали два человека, занялось контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает в среду телеканал "Скай ньюз".

"Контртеррористическая полиция проводит расследование после того, как пара была обнаружена без сознания в доме в Эймсбери в субботу", - сообщает телеканал.

Ранее "Скай ньюз" сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун.

Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

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