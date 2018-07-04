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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 13:34 04.07.2018 - 13:34

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - К расследованию инцидента, в результате которого от воздействия неизвестного вещества пострадали два человека, присоединилось контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает в среду телеканал "Скай ньюз".

Агентство "Ассошиэйтед пресс", цитируя полицию Лондона, пишет, что "офицеры из контртеррористического подразделения работают совместно с коллегами из полиции Уилшира".

Ранее "Скай ньюз" сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун.

Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

Пострадавшие в Эймсбери были в критическом состоянии госпитализированы в больницу Солсбери. Пострадавшие - мужчина и женщина, им около 40 лет.

Изначально полиция полагала, что состояние пострадавших связанос употреблением наркотиков, однако, проводятся дополнительные исследования, и полиция готова рассматривать и другие версии произошедшего.

Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

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