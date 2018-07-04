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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 14:57 04.07.2018 - 14:57

(расширенная версия сообщения от 14:34, добавлены подробности, меняется источник)

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - К расследованию инцидента, в результате которого в городе Эймсбери от воздействия неизвестного вещества пострадали два человека, присоединилось контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает подразделение в среду в Twitter.

"Учитывая недавние события в Солсбери, офицеры контртеррористической сети работают совместно с коллегами из полиции Уилтшира по инциденту в Эймсбери. Как заявляла полиция Уилтшира, они открыты любым версиям относительно обстоятельств вокруг инцидента", - говорится в сообщении контртеррористической полиции.

Ранее "Скай ньюз" сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун. Также эту информацию подтверждает газета "Гардиан". Источники в британском правительстве рассказали газете, что еще рано говорить о том, идет ли речь об инциденте, связанном с наркотиками, или же о "чем-то более пагубном".

Источник газеты также не стал отвергать, что инцидент может оказаться серьезным, и отметил, что власти Великобритании пристально следят за происходящим.

Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

Пострадавшие в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии в больницу Солсбери. Пострадавшие - мужчина и женщина, им около 40 лет.

Изначально полиция полагала, что состояние пострадавших связано с употреблением наркотиков, однако, проводятся дополнительные исследования, и полиция готова рассматривать и другие версии произошедшего.

Возле дома, где были обнаружены пострадавшие, дежурит сотрудник полиции, однако ограждения не установлены. В Эймсбери перекрыли доступ к ряду мест, которые посещали пострадавшие незадолго до инцидента.

Место происшествия посетила мэр Эймсбери Маргарет Стрейндж, там она поговорила с сотрудниками полиции. Она сказала, что полиция не рассказала ей подробности произошедшего, отмечет "Гардиан".

"Очевидно, что когда такое происходит у твоего порога, это вызывает беспокойство", - отметила М.Стрейндж

Соседи пострадавших рассказали, что перед инцидентом пара посещала барбекю, организованное баптистской церковью Эймсбери, отмечает "Гардиан". Соседи также рассказали, что в целом пара не являлась частыми посетителями церкви. В среду здание баптистской церкви было оцеплено.

Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Эймсбери известен тем, что он располагается в непосредственной близости от одной из главных достопримечательностей Великобритании - Стоунхенджа.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

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