Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 12:48

Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине займется генпрокуратура ФРГ, сообщили во вторник телеканалы WDR, NDR и газета Sueddeutsche Zeitung.

По информации СМИ, в расследовании задействована уголовная полиция и немецкие спецслужбы. Теперь расследование может получить новое развитие. По информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, уже на этой неделе дело перейдет к генпрокуратуре из-за возможного участия спецслужб, пишут издания.

Согласно публикациям со ссылкой на информацию генпрокуратуры ФРГ, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

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