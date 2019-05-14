Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 20:54

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия, США, Франция и Норвегия принимают участие в расследовании атак на танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает во вторник межарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат".

Расследование инициировано после того, как в отношении четырех танкеров близ территориальных вод ОАЭ в воскресенье были зафиксированы "вредительские акты". О них сообщило МИД ОАЭ.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидентов нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

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