Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 6:11 23.05.2018 - 06:11

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Расследование о причастности крупнейшего производителя цемента в мире французской компании "Лафарж" к финансированию ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) требует реакции профильных международных организаций, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

В ходе российско-американских консультаций по вопросам противодействия финансированию терроризма, которые прошли во вторник в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, обсуждалось проводимое во Франции масштабное расследование о возможной причастности французской ТНК "Лафарж" к финансированию терроризма в Сирии в 2012-2014 годах. По оценкам, фигурирующим в СМИ, "Лафарж" могла выплатить ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусре" до 15 млн евро за возможность продолжения работы завода на территории Сирии.

По словам российского дипломата, если данные о покупке компанией углеводородов у террористических организаций и продаже им цемента подтвердятся, это станет "вопиющим крупнейшим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

В ходе консультаций российская сторона предложила США подумать над возможной реакцией соответствующих международных площадок.

"Мы считаем, что эта тема требует публичной подсветки, мы будем обсуждать ее с нашими французскими и другими коллегами", - заявил Д.Феоктистов.

При этом дипломат отметил, что реакция американцев на предложение РФ была "скорее осторожная".

"Мы никого не обвиняем. Нынешнее французского правительство не закопало тему в песок - проводится публичное расследование этих фактов", - подчеркнул он.

Йф жг

Neuer Inhalt Horizontal Line