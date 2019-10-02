Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 18:43

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В основном негативное отношение американцев к возможному переизбранию президента США Дональда Трампа в 2020 году осталось прежним на фоне намерений Демократической партии добиваться его импичмента, сообщает в среду газета The Hill со ссылкой на данные соцопроса Университета Монмут.

Так, согласно опросу, 57% опрошенных считают, что США нуждаются в новом президенте, а 39% предпочли бы переизбрание Трампа в 2020 году. В то же время, отмечает The Hill, эти цифры не изменились с момента предыдущего опроса, проведенного Университетом Монмут еще в прошлом августе.

Также по данным опроса, среди потенциальных кандидатов респонденты отдают больше всего предпочтений бывшему экс-президенту демократу Джо Байдену и сенатору-демократу Элизабет Уоррен. Так, в пользу избрания Байдена высказались 46% опрошенных, а против - 45%; между тем "за" Уоррен - 42% респондентов, а "против" - 40%.

Наименьшей популярностью пользуется демократ Берни Сандерс - 49% "против" его избрания и лишь 42% "за".

Опрос Университета Монмут проводился 23 - 29 сентября, при участии 1161 взрослых жителей США. Допустимая погрешность - 3,1 процентных пунктов.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!