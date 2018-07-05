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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 14:05 05.07.2018 - 14:05

*** Основная цель следствия - определить, есть ли связь с "делом Скрипаля"

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в четверг призвал не делать поспешных выводов по инциденту в Эймсбери и заявил, что работа полиции по этому делу займет некоторое время.

Он отметил, что возможная связь между "делом Скрипалей" и инцидентом в Эймсбери является основным направлением расследования.

"Но мы не должны делать поспешные выводы, мы должны дать полиции пространство и время, чтобы они провели свое расследование. Работа полиции займет время", - заявил он, выступая в британском парламенте.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

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