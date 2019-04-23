Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 18:51

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" ударило по демократии США сильнее, чем попытки России повлиять на президентские выборы в ноябре 2016 года, заявил во вторник старший советник президента США Джаред Кушнер.

"Я думаю, что расследование (спецпрокурора Мюллера - ИФ) и все те спекуляции, которые появлялись последние два года, оказали гораздо более значимое влияние на нашу демократию, чем пара рекламных объявлений в Facebook",- сказал Дж.Кушнер на форуме журнала Time, трансляция которого доступа в социальных сетях.

В то же время он называл "ужасными" попытки России вмешаться в выборы в США. По его мнению, Россия пыталась оказать влияние на выборы в США посредством размещения политической рекламы в Facebook, чтобы посеять противоречия среди американских избирателей.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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