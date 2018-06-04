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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 16:19 04.06.2018 - 16:19

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Расследование нападения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери обошлось местным правоохранительным органам в 7,5 млн фунтов стерлингов, однако сумма расходов еще может возрасти, заявил в понедельник представитель местных властей Ангус Макферсон.

По его словам, расследование было государственной операцией, которая должна оплачиваться на государственном уровне.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

1ла аю*

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