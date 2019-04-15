Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 19:06

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер должен был обратить внимание на других политиков, нарушавших закон, а не проводить расследование якобы имевшего места сговора предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

"Доклад Мюллера, составленный 18 обозленными демократами, которые также оказались ненавистниками Трампа (и сторонниками (экс-госсекретаря США Хиллари - ИФ) Клинтон), должен был сосредоточиться на тех людях, шпионили за моей предвыборной кампанией в 2016 году, а также на тех, кто сфабриковал всю ложь о (сговоре - ИФ) с Россией", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Не забывайте, что это тоже является преступлением, поскольку сговора с Россией не было, и тогда, в первую очередь, почему проводилось расследование? Ответ: из-за продажных полицейских, демократов и жуликоватой Хиллари Клинтон!" - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что министерство юстиции США планирует обнародовать для общественности в этот четверг отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Доклад также будет направлен в Конгресс США.

Однако речь идет именно об отредактированной версии документа. Из доклада будут убраны четыре категории информации. Первая - данные о коллегии присяжных, которые должны оставаться секретной, вторая - информация о методах сбора информации разведслужбами, третья - информация, которую не стоит пока публиковать, так как она используется во время еще не завершившихся судебных разбирательств. Четвертая категория - это личные данные о второстепенных фигурантах расследования, которым в итоге не предъявили обвинений.

1тэ аю

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