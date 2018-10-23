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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 12:35 23.10.2018 - 12:35

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле не должен мешать дипломатический иммунитет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в парламенте Турции.

"Убийство произошло на территории саудовского консульства, но не следует забывать, что оно находится на турецкой земле. Венская конвенция и другие международные правовые нормы не предусматривают, что расследованию такого ужасного убийства может помешать дипломатический иммунитет", - сказал Р.Т.Эрдоган, чьи слова приводят западные СМИ.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии 20 октября, ссылаясь заявление генпрокурора страны, сообщили, что Дж.Хашкаджи погиб после драки, возникшей с сотрудниками генконсульства. В рамках расследования уже задержаны 18 человек. Власти Саудовской Аравии заявляют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности.

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 года предполагает, что "дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания"

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