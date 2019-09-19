Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что в ходе двусторонней встречи с российской делегацией на трехсторонних консультациях по газу в Брюсселе представители ЕК объяснили суть решения Суда ЕС по газопроводу OPAL.

"Теперь у Европейской комиссии есть две возможности. Первая - подать апелляцию по юридическим мотивам. Мы раздумываем о том, чего это потребует, каковы будут сроки. И, насколько мы можем судить на основании прошлого опыта, это демарш, который может потребовать два-три года", - сказал Шефчович в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после завершения третьего раунда трехсторонних консультаций по газу.

Другой вариант, по его словам, может заключаться в том, чтобы не подавать апелляцию или германскому регулятору Bundesnetzagentur (BNA) рассмотреть возможность подготовить новую оценку и предложить ее Еврокомиссии для анализа, как это было сделано в случае, по которому принял решение Суд ЕС.

"То есть сейчас мы оцениваем возможности, изучаем содержание судебного решения на уровне экспертов, соответствующие директораты Еврокомиссии рассматривает последующие этапы", - объяснил Шефчович.

"Конечно, такое решение (в ответ на вердикт Суда ЕС - ИФ) должно приниматься на политическом уровне. Это коллегия еврокомиссаров должна принять решение, но оно пока еще не входит в повестку дня Еврокомиссии, потому что предстоит изучить все аспекты", - продолжил зампред ЕК.

Он отметил, что Еврокомиссия поддерживает контакт с германской стороной, германским регулятором, "чтобы понимать, как они предполагают действовать".

Ранее в четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Россия по итогам прошедших в четверг в Брюсселе газовых консультаций ждет от ЕК обжалования решения Европейского суда по газопроводу OPAL.

"На сегодняшний день ситуация по OPAL находится в юридической проработке. Тема OPAL также стала предметом сегодняшних консультаций. После того, как было вынесено решение Европейским судом, юристы продолжают изучать это решение", - сказал Миллер в интервью "России 24" (ВГТРК).

"С другой стороны, у нас есть основания после сегодняшних консультаций говорить о том, что Еврокомиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по OPAL, которое и стало, собственно говоря, предметом судебного разбирательства. В этом плане мы понимаем, что Европейская комиссия будет продолжать отстаивать свое прежнее решение, рассчитываем на это", - заявил Миллер.

После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с Еврокомиссией не удавалось договориться о регулировании работы магистрали. К договоренности удалось прийти в 2016 г. Но ее обжаловали польские компании и правительство. В 2017 г суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 г Суд ЕС принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

В минувшую субботу "Газпром", исполняя решение суда об отмене разморозки части мощностей OPAL, сократил прокачку по магистрали. Одновременно была увеличена прокачка газа по западному отводу от "Северного потока" - NEL.

1ов ав

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