Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 16:01

Лондон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Британское правительство заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе безопасности, которую Россия представляет для Великобритании, до окончания выборов в парламент, сообщила газета Guardian в понедельник.

В подготовленном парламентским Комитетом по разведке и безопасности докладе объемом 50 страниц утверждается, что результаты референдума о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля, отмечает издание.

По его данным, кабинет указал в понедельник, что не одобрит публикацию до того, как парламент будет распущен во вторник вечером, а это означает, что теперь документ не может появиться до выборов 12 декабря.

Представитель правительства отказался сообщить, когда в конечном итоге будет опубликован доклад.

"Существуют процессы, через которые должны пройти доклады, подобные этому, до их публикации, и комитет хорошо информирован об этом", - сказал он.

В то же время представитель Комитета по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что решение об отказе в публикации документа перед выборами было "ошеломляющим" и что он не может понять, на каком основании оно было принято.

1гк ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!