Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 17:05

Пекин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны, заявил журналистам официальный представитель открывающейся очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

"Если же сравнить расходы Китая с расходами первой в военном отношении державы, то в 2019 году китайские расходы составили только одну четвертую часть от расходов этой страны, а если посчитать их на душу населения, то этот показатель составит одну семнадцатую часть", - заявил Чжан Есуй.

Он отметил, что это "значительно ниже 2,6% среднемирового уровня".

Также он подчеркнул, что Китай с 2007 года регулярно информирует ООН о своих оборонных расходах и не скрывает их.

"С 2007 года Китай каждый год сообщает ООН о своих оборонных расходах. Мы информируем очень четко, откуда выделяются средства, на какие цели расходуются, проблемы "скрытых расходов" не существует", - сказал он на брифинге в Пекине.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса время работы сессии сокращено до одной недели. Она открывается в пятницу и закроется 28 мая, сообщил он.

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