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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 11:34 26.09.2018 - 11:34

Таллин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Оборонные расходы Эстонии вырастут в 2019 году больше, чем на рекомендуемые НАТО 2% валового внутреннего продукта.

Согласно одобренному в среду правительством проекту государственного бюджета на 2019 год, на нужды обороны будет выделено 585 млн евро или более 2,16 % ВВП, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Это больше рекомендуемого НАТО уровня в 2% ВВП.

"На политическом ландшафте Эстонии по-прежнему действует консенсус, что для обеспечения вызывающей доверие оборонной мощи для государственной обороны необходимо выделять не менее 2% валового внутреннего продукта. Также в правительство придерживаются принципа, что к этой сумме должны прибавляться расходы, связанные с приемом союзных войск, мы не исходим из того, что они должны входить в 2%", - заявил министр обороны Юри Луйк (Juri Luik).

На запланированные средства предполагается увеличить денежное содержание кадровых военнослужащих, которое превысит среднюю заработную плату по стране на 30%.

На военные закупки пойдет 40% всех оборонных расходов или 232 млн евро.

Предполагается закупить новое ручное стрелковое оружие, технику для информационных технологий и связи, одежду и бронежилеты. Продолжится снабжение добровольческой военизированной организации "Кайтселиит" (Kaitseliit).

Будут завершены выплаты по договору о закупке боевых машин пехоты CV90, закончится модернизация минных тральщиков для военно-морских сил.

30 млн евро пойдет на закупку боеприпасов.

Еще 120 млн евро предусмотрено выделить для инвестиций в оборонные инфраструктуры, военные городки и полигоны.

Кроме того, в основном за счет программ НАТО по инвестициям в оборону будет 29 млн евро затрачено на военный городок в Тапа (Tapa) и Центральный полигон сил обороны.

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